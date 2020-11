Droit d’asile en Suisse : L’intérêt de l’enfant pas toujours respecté

L’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers estime dans un rapport publié mardi qu’en Suisse, les droits des enfants migrants sont souvent violés.

Les autorités helvétiques n’observent pas systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de droit d’asile et des étrangers, selon un rapport. La pratique suisse est plus restrictive que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans son rapport spécialisé publié mardi, l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers (ODAE-Suisse) souligne qu’en Suisse, les droits des personnes mineures provenant des mouvements de fuite ou de la migration sont souvent violés.

Droit à adapter

Selon le Tribunal fédéral, cela n’est possible que pour des enfants suisses. Mais la pratique est extrêmement restrictive, selon le rapport. Le droit suisse doit être urgemment adapté, demande l’ODAE-Suisse.

L’organisation donne l’exemple d’une mère ayant dû laisser son fils de 11 ans au Soudan au cours de sa fuite vers la Suisse. Depuis plus de six ans, celui-ci vit seul, sans abri et sans statut de séjour.