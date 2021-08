Formation - L’intérêt pour l‘enseignement renaît, et les inscriptions dans les HEP foisonnent

Les hautes écoles pédagogiques suisses sont prises d’assaut en cette rentrée 2021. Bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore disponibles, la plupart des établissements constatent déjà une forte augmentation des inscriptions. Certains même au-delà de leurs capacités d’accueil. Côté romand, c’est les HEP de Fribourg et du Valais qui constatent la plus forte hausse des inscriptions. Fribourg totalise en effet 20% de candidatures en plus pour cette nouvelle année académique.

«Cette hausse est plus importante que ce que nous avions connu ces dernières années, témoigne Gary Crosilla, porte-parole de la HEP Fribourg, ceci est en partie explicable par le fait que notre nombre d’inscriptions n’est plus limité pour cette rentrée 2021». De plus, après la période Covid, le porte-parole estime qu’outre les HEP, toutes les formations professionnalisantes devraient remarquer un certain engouement: «Les étudiants en ont assez de rester derrière leur ordinateur, ils sont contents de pouvoir alterner stages et cours». Martin Schäfer, recteur de la haute école pédagogique de Berne, explique à la «Luzerner Zeitung» qu’après la crise sanitaire, les jeunes accordent plus d’importance à chercher la sécurité de l’emploi. Par ailleurs, les gens sont également devenus, selon lui, plus sensibles au fait de trouver un but à leur vie.