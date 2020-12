EPFL : L’intérieur des vaisseaux sanguins accessible grâce à un fil

L’École polytechnique vaudoise a mis au point une technologie révolutionnaire permettant de faire des interventions chirurgicales dans des parties inatteignables du corps humain.

Les médecins peuvent accéder aux artères des patients en poussant et en tournant des fils de guidage, puis en faisant glisser des tubes creux appelés cathéters.

Des scientifiques de l’EPFL ont conçu une technique permettant de faire naviguer un appareil électronique plus petit qu’un cheveu humain à l’intérieur des vaisseaux sanguins et d’atteindre les artérioles. Cela pourrait permettre par exemple de traiter des tumeurs cérébrales inatteignables par d’autres méthodes.

Lucio Pancaldi, doctorant, et Selman Sakar, professeur assistant à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), ont eu l’idée d’exploiter l’énergie hydrocinétique (énergie mécanique résultant du mouvement des liquides) pour atteindre certains endroits du corps humain sans avoir recours à des méthodes invasives.

«La plus grande partie du cerveau reste inaccessible, car les outils existants s’avèrent encombrants, et il est extrêmement difficile de naviguer dans le minuscule et tortueux système vasculaire cérébral sans provoquer de lésions tissulaires», explique Selman Sakar, cité mardi dans un communiqué de la haute école lausannoise.