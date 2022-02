20 minutes aux Jeux olympiques – L’interminable quête du panda en peluche est terminée!

Oui, ça devient ridicule. Oui, on en a soupé. Oui, il y a plein de médailles suisses à couvrir et c’est bien plus excitant à suivre. Mais la mode hallucinante autour de ce panda gelé est sociologiquement intéressante… Aux JO, on connaissait la guerre des pin’s. Les batailles pour pouvoir dépenser son salaire pour une espèce d'ours herbivore entourée d’un petit emballage plastique en revanche, c’est nouveau. Des files de plusieurs mètres se sont créées mercredi matin, jour où un nouvel arrivage était annoncé dans les boutiques des différents lieux de compétition.

On comprend mieux, avec le temps, la déclaration enregistrée dans les hauts de Zhangjiakou il y a quelques jours. «C'est tellement chinois, nous lâchait une locale de l’étape, qui ne souhaitait pas être identifiée. Le peuple est comme ça, ici. La société de consommation est pire qu’en Occident. Tout le monde est toujours scotché sur son téléphone et si une star des réseaux sociaux a le malheur de faire un truc, ils vont se ruer pour faire pareil. Et il y a 1,4 milliard d'habitants dans le pays, donc ça peut créer des choses comme ça. Alors qu'au départ, personne n'en voulait. On disait que c'était juste une peluche de panda avec un préservatif dessus!»

Une dame a réussi à acheter le Graal. DR

On ne va pas aller jusqu’à penser que les organisateurs ont «créé le manque». Car c’est le Nouvel An chinois qui est, paraît-il, à l’origine de la pénurie de mascottes. Mieux, les marketeurs locaux ont d’ores et déjà annoncé qu’ils allaient lancer une série de «Bing Dwen Dwen» de printemps et que ceux-ci seront disponibles jusqu’en juin. Mais vous connaissez les gens… Ils veulent absolument leur panda tout de suite et maintenant! Quitte à l’oublier sur une étagère dans deux mois.