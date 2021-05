Genève - L’internement et sept années de prison pour le SDF tueur

Selon l’acte d’accusation, la victime a vécu un enfer d’au moins trois heures et demie avant d’être étranglée à mort vers 23h30 à son domicile le 13 mars 2018. Après une journée de travail, elle est rentrée chez elle, à Plainpalais, en tram. C’est là que le calvaire a débuté. Si la manière dont est entré l’agresseur reste un mystère, les experts ont établi qu’il avait frappé à de nombreuses reprises et torturé la jeune femme, exerçant «en alternance, des phases de strangulation et de relâchement». Elle aurait également subi un viol de son vivant et post mortem. L’accusé, arrêté le lendemain des faits dans l’immeuble de la Genevoise, est en détention préventive depuis. Arrivé le jour même à Genève, il aurait agi sans motif apparent et au hasard.