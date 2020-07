Canada

L’intervenante dont on ne peut plus se passer sur Zoom

Cette ânesse est devenue une invitée récurrente des visioconférences de travail pendant la pandémie. Son but? Détendre l’atmosphère et, surtout, encaisser un petit cachet.

Devenue une vedette sur Zoom avec ses irruptions surprises – et payantes – au milieu de visioconférences, une ânesse a permis de renflouer les finances d'un refuge pour animaux au Canada, déserté de ses visiteurs pour cause de coronavirus.

«Allô», lance un bénévole du refuge, Tim Fors, en présentant une invitée inattendue à quelques personnes réunies pour une visioconférence sur Zoom. Aux quatre coins de l'écran, c'est l'étonnement général: des «ah» et des «oh» attendris fusent quand les gens découvrent la frimousse de Buckwheat (sarrasin, en français), une ânesse au pelage gris et blanc.

Besoin urgent de revenus

«Il y a environ quatre ans, Mike Lanigan, le propriétaire de ce qui était à l’époque un ranch bovin et éleveur de la 3e génération, a eu un changement de vocation et a décidé qu'il n'enverrait plus jamais ses vaches à l'abattoir», raconte Tim Fors. Le refuge héberge aujourd'hui une vingtaine de vaches, des poules, des canards, un cheval et Buckwheat, l'ânesse qui y est née il y a 12 ans.