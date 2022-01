L’interview de Stromae créé le buzz

JT de TF1 : L’interview de Stromae crée le buzz

Invité au JT de TF1 pour son grand retour, le chanteur a fait sensation avec un happening pour présenter son nouveau titre.

Invité au JT de TF1, dimanche 9 janvier 2022, le chanteur s’est dévoilé à cœur ouvert à Anne-Claire Coudray. Le Belge de 36 ans a ainsi confié qu’il avait «simplement eu besoin de vivre» pour expliquer cette longue pause. «J’ai eu la chance de me marier, j’ai eu la chance d’avoir un enfant, qui a maintenant trois ans. La vie de tournée c’est chouette, c’est un peu la colonie de vacances, mais on ne vit pas des choses normales», a-t-il précisé.

«Au-dessus du lot»

Un happening intense et inattendu de la part de l’artiste qui a scotché les internautes. «La mise en scène de l’interview de Stromae dans le JT de TF1… Wow, bien joué!» a tweeté l’un d’eux. «Stromae, il est trop fort, cette masterclass en direct de TF1», pouvait-on aussi lire, ou encore: «Tellement bien pensé! De la promo intelligente et sacrément originale. #Stromae est au-dessus du lot, c’est indéniable.»

Certains ont aussi trouvé que l’artiste avait un look très différent de ceux très originaux qu’il avait l’habitude d’avoir. Vêtu d’un costume bleu marine et d’une chemise blanche, ornée d’une cravate en tissu bleu, Stromae a aussi créé le buzz avec cette tenue plutôt sérieuse. «Stromae est tellement frais dans le journal de TF1 que j’ai cru qu’il allait nous annoncer sa candidature présidentielle», a notamment ironisé un téléspectateur. Le troisième album de Stromae «Multitude» sortira le 4 mars 2022. Rappelons qu’il se produira sur la Grande Scène du Paléo Festival de Nyon le 24 juillet 2022 ainsi que les 27 et 28 avril 2023 à l’Arena à Genève.