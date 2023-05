Hockey sur glace: C’est officiel, Linus Omark quitte Genève-Servette

Son départ de Genève était dans l’air. La confirmation est tombée jeudi en fin de matinée: Linus Omark ne portera plus le maillot des Aigles et retournera en Suède la saison prochaine. Des raisons d’ordre familiales ont motivé l’attaquant de 36 ans à rejoindre son club formateur de Luleå dans le championnat de SHL en Suède. Les deux organisations ont trouvé un accord pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat avec les Aigles.

«Partir pour des raisons familiales n’a pas été une décision facile compte tenu de tout ce que j’ai pu vivre ici à Genève, a expliqué Omark via un communiqué publié sur le site internet de Genève-Servette. Je suis vraiment heureux que ça se termine avec un titre dont on se souviendra tous jusqu’à la fin notre vie. J’espère que ce titre en appellera d’autres, car Genève-Servette le mérite. Je voulais remercier l’organisation, mes coéquipiers, tout le staff et surtout tous les supporters pour cette magnifique saison. Ma famille et moi avons été extrêmement bien accueillis et nous n’oublierons jamais ça.»