Il lui fait faire toutes sortes de choses qui échappent à l’ordinaire. Dernier coup de folie en date? Sa conduite de puck lors du deuxième tiers de l’acte I de la demi-finale entre Zurich et Genève. Linus Omark se trouve derrière le but de Ludo Weber en possession du puck. Il a sur le dos Christian Marti, le molosse du Z qui a collé aux basques de l’attaquant genevois toute la soirée. Comment faire pour revenir dans le slot sans se faire chiper la rondelle?

Inventer une nouvelle façon de protéger son bien. Comment? En mettant le patin droit sur le disque et en se livrant ensuite à un exercice d’équilibriste en appui sur une seule lame. C’est le tour de force réussi par Linus Omark, qui parvient à contourner la zone du gardien pour repiquer dans le slot. Il libère alors le puck et adresse un tir qui avait presque le poids d’un but. Dans le feu de l’action, tout le monde a été comme hypnotisé par la curieuse démarche de Linus Omark. Même les arbitres n’ont pas vu que le coquin s’était agrippé à la crosse de Christian Marti pour réussir son déplacement