Hockey sur glace - Linus Omark sur le départ à Genève, ça se précise

Le 10 juin dernier dans les colonnes du matin.ch , le directeur sportif de Genève-Servette, Marc Gautschi était catégorique et tordait le cou à la rumeur qui renvoyait Linus Omark dans son pays natal, du côté de Lulea, alors qu’il restait une année de contrat aux Vernets à l’attaquant suédois .

Trois ans de contrat

Trois semaines plus tard, la rumeur s’est bel et bien confirmée. Selon le quotidien suédois « Expressen » , Linus Omark jouera dans son club formateur, Lulea, la saison prochaine. Le prodige suédois de 34 a ns a urait rompu son contrat avec Genève-Servette et signé un bail de trois ans avec la formation de Eliteserien (première division).