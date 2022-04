Taïwan : L’invasion chinoise annoncée par erreur à la télévision

Une chaîne taïwanaise s’est excusée après avoir diffusé par erreur une série de fausses alertes.

La chaîne taïwanaise CTS s’est excusée mercredi d’avoir «provoqué la panique» au sein de la population après avoir diffusé par erreur une série d’alertes indiquant que la Chine avait lancé des attaques contre l’île pendant l’édition matinale de son journal. «CTS présente ses sincères excuses pour cette grave erreur qui a semé la panique parmi le public et causé des problèmes aux unités concernées», a déclaré la télévision chinoise CTS dans un communiqué.

Exercice catastrophique

Le média chinois basé à Taïpei a suscité l’inquiétude après avoir diffusé plusieurs alertes, notamment «La ville de New Taïpei est touchée par des missiles guidés de l’armée communiste» et «Des navires ont explosé, des installations et des bateaux ont été endommagés dans le port de Taïpei».