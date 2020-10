Biologie : L’invasion des aliens se poursuit, révèle une étude

Pas moins de 2500 nouvelles espèces exotiques devraient faire leur apparition en Europe, selon des chercheurs. Leur nombre devrait augmenter de 36% d’ici 2050.

Les aliens sont des espèces végétales et animales exotiques qui arrivent chez nous via les transports internationaux. A l’image de l’écrivisse rouge de Louisiane.

La conclusion est posée par une équipe de recherche internationale, comprenant le professeur Sven Bacher de l’Université de Fribourg et qui vient de la publier dans la revue Global Change Biology . «Les aliens circulent partout dans le monde», écrivent notamment les chercheurs. «Mais, contrairement aux films de science-fiction, ils n’ont pas débarqué d’une soucoupe volante, mais sont arrivés par bateau, par avion ou par camion». Pour rappel, la planète comptait déjà plus de 35’000 aliens il y a quinze ans, selon un communiqué publié jeudi.

Il s’agit d’espèces végétales et animales exotiques que les spécialistes appellent également «alien species». Avec la mondialisation, ces espèces sont de plus en plus nombreuses à conquérir de nouveaux habitats en dehors de leur région d’origine.