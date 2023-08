France: L’invitation par les Verts du rappeur Médine fait scandale

Les Verts restent déterminés à accueillir le rappeur Médine à leur université d’été et ils ont balayé vendredi les pressions qui s’accroissent sur eux comme sur La France insoumise (LFI) pour déprogrammer des débats avec l’artiste taxé d’antisémitisme, d’homophobie et de communautarisme.

Face à la polémique qui enfle, la cheffe de file d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Marine Tondelier a souligné dans un entretien à l’AFP l’évolution et le parcours d’une personnalité qui a «ouvert les yeux sur ses erreurs» au fil des années. «La question de la lutte contre les intolérances (...) passe forcément par des gens qui ne savaient pas et qui ouvrent les yeux, qui se déconstruisent, se conscientisent, qui reconnaissent des erreurs passées, qui avancent», a-t-elle ajouté.

Réputation sulfureuse

Dès ces invitations lancées – fin juillet pour EELV –, les critiques ont fusé contre les deux partis de gauche. Car l’artiste est lesté d’une réputation sulfureuse, entretenue par certains gestes et propos, à commencer par la «quenelle», posture antisémite popularisée par l’humoriste Dieudonné , que Médine a réalisée à plusieurs reprises il y a une dizaine d’années. Celui qui a grandi au Havre s’est toujours défendu d’être antisémite, sans pour autant revenir sur ses gestes ou ses déclarations les plus controversés.

«Abject»

Médine y qualifiait l’artiste et essayiste franco-gambienne Rachel Khan, juive et petite-fille de déporté, de «resKHANpée» et la décrivait comme une personne «dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l’extrême-droite». Le jeu de mot est «abject», a tonné Clément Beaune, appelant LFI et Marine Tondelier à «revenir à la raison» et à déprogrammer Médine.