The Bear: Le rapport à la nourriture de Lionel Boyce a changé

Depuis qu’il joue un pâtissier dans la série «The Bear», Lionel Boyce tente plus de choses en cuisine et s’intéresse à ce qui se passe en coulisses quand il va au restaurant.

Lionel Boyce a la même ouverture d’esprit que son personnage. IMAGO/Cover-Images

Dans la fiction, dont la saison 2 a démarré le 16 août 2023 sur Disney+, l’acteur américain de 32 ans joue le rôle de Marcus, celui qui reste zen en toutes circonstances. Grâce à cette série culinaire, qui a valu un Golden Globe à Jeremy Allen White, Lionel Boyce a changé de point de vue sur le monde de la restauration.

Marcus apporte un peu de calme dans le chaos de la cuisine. Il vous ressemble?

Oui, à bien des égards. On partage la même ouverture d’esprit et la même curiosité. Marcus s’est découvert une passion aux fourneaux et a envie de l’explorer à fond. Je trouve qu’il est celui qui maintient la cohésion dans la cuisine. Sa zénitude désarme ses collègues et il s’entend avec tout le monde. Quand les autres s’engueulent, il n’est pas nécessairement impliqué dans le vacarme.

Comment c’était de tourner un plan séquence de 20 minutes dans l’épisode 7 de la première saison?

C’était comme si on jouait au théâtre. On était tout le temps en mouvement, tous occupé à faire quelque chose avec nos mains pendant la vingtaine de minutes que dure l’épisode. On ne savait pas où était la caméra ni quand on se trouvait dans son champ. Cette série est géniale à tourner parce que tout le monde s’investit à fond et que tout est pensé dans les moindres détails.

Marcus a passé la première saison à tenter de concocter le beignet parfait. Qu’est-ce qui le motive?

Il réalise qu’il est doué aux fourneaux, mais qu’il a encore du chemin à faire pour être excellent. Dans la deuxième saison, il apprend que cuisiner est un art. Et que c’est pour lui un exutoire par rapport à tout ce qu’il traverse dans sa vie.

Votre rapport à la nourriture a-t-il changé depuis que vous jouez dans cette série?