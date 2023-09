Le magicien Lionel Dellberg en tournée en Suisse romande

Lorsque nous l’avions interrogé, peu avant la diffusion de son passage dans «La France a un incroyable talent», en novembre 2022, le magicien établi à Berne et originaire du Haut-Valais évoquait déjà son but de se faire connaître de ce côté-ci de la barrière de rösti. Moins d’un an plus tard, Lionel Dellberg a passé de la parole aux actes. Le 27 septembre, il entreprend sa première tournée en Suisse romande, qui le mènera de Coppet (VD) à Savièse (VS) en passant par Romont (FR).