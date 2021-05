Vevey (VD) - Un an de prison avec sursis contre le municipal Lionel Girardin

Le Tribunal correctionnel a reconnu mardi matin le municipal Lionel Girardin coupable de gestion déloyale des intérêts publics et l’a condamné un an de prison et 40 jours amende, le tout avec un sursis de deux ans. La présidente du tribunal a parlé d’une «culpabilité relativement lourde» pour des «agissements qui ont eu lieu entre 2013 et 2018, et qui n'ont cessé que parce qu'ils ont été découverts», a déclaré la présidente.