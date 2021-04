Procès à Vevey (VD) - «Lionel Girardin n’est pas l’escroc qui parade ensuite en Maserati»

«Je veux qu’on me laisse passer à autre chose», a dit, fatigué, le municipal veveysan.

Après une plongée dans les détails de l’affaire mardi, la deuxième journée du procès du municipal de Vevey Lionel Girardin s’est cette fois focalisée sur l’homme. «Il n’est plus que l’ombre de lui-même», a relevé son avocat Ludovic Tirelli. Même le procureur, qui a requis 15 mois de prison et 60 jours-amende avec sursis, s’est dit «attristé des conséquences sociales» de l’affaire, visibles dans l’attitude du municipal, renfermé et parfois au bord des larmes.