Coupe du monde: Lionel Messi a la cote aux Etats-Unis

La carte des États-Unis est pratiquement monopolisée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La Coupe du monde au Qatar touche à sa fin. Lionel Messi est toujours en course pour décrocher le trophée, tandis que Cristiano Ronaldo – qui n’a pas été épargné durant sa campagne de Doha – est rentré chez lui depuis bientôt une semaine.

Malgré tout, la guéguerre à laquelle se livrent à distance les deux stars de football mondial continue d’intéresser les fans de ballon rond et pas seulement les Portugais ou les Argentins.

En marge du Mondial, le site «Fbref», spécialisé dans les données statistiques du football, a publié une carte des États-Unis qui montre le joueur dont la page a été la plus consultée par état, en 2022: sans surprise Messi et Ronaldo arrivent en tête des audiences. Mais la Pulga écrase la concurrence et gagne largement les élections américaines avec 34 états dans sa poche, contre seulement 16 à son adversaire.