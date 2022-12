Coupe du monde: contre la Pologne, Messi a dépassé Maradona

«C’est un bonheur d’atteindre ce genre de records». Le sourire était de mise pour Lionel Messi en zone mixte, après la qualification de l’Argentine mercredi, grâce à son succès 2-0 contre la Pologne . Outre une place en huitièmes de finale, la Pulga, malgré son penalty manqué, est devenu le joueur ayant disputé le plus de matches avec l’Albiceleste en Coupe du monde, devançant son idole Diego Maradona.

Premier objectif atteint

«J’étais vraiment frustré d’avoir manqué mon penalty. Mais je crois que l’équipe en est ressortie plus forte. On a atteint notre premier objectif» a ajouté le capitaine de l’Argentine. Face à l’Australie samedi en huitièmes, il aura l’occasion de poursuivre sa route et d’améliorer encore ce record.