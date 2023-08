Football: Lionel Messi a retrouvé la grâce à Miami

À l’Inter Miami, Messi c’est quatre matches, sept buts, une passe décisive et une place en quarts de finale de la Coupe de la Ligue US.

On peut bien gloser sur la valeur de l’opposition, sur la qualité du championnat, sur le football - pardon, le soccer - nord-américain, il y a une chose qui saute aux yeux dans les images qui essaiment d’outre-Atlantique depuis un mois: Lionel Messi a retrouvé le sourire à l’Inter Miami. Et quand Messi sourit, c’est la planète foot qui rigole avec lui. Il joue, il s’amuse, il porte une équipe vers la victoire, comme il l’a fait à Barcelone avant, comme avec l’Argentine pour une apothéose mondiale en 2022. Mais pas comme au PSG sur les deux dernières saisons. Pourquoi?

De deux choses l’une: soit Messi n’avait pas le niveau pour s’imposer au PSG et en Ligue 1; soit c’est le PSG qui n’a pas su offrir les bonnes conditions au septuple Ballon d’or. Et on ne parle pas des conditions financières, mais sportives.