Coupe du monde 2022: Lionel Messi tempère les espoirs des fans

Qatar 2022 : Lionel Messi appelle le peuple argentin à la prudence

À plus d'une semaine du début du Mondial, la star Lionel Messi a appelé les Argentins à la prudence concernant les chances de titre de l'Albiceleste, lauréate de la dernière Copa America et considérée comme l'une des équipes favorites au sacre au Qatar. «Nous allons nous battre pour l'obtenir ( ndlr: le titre), mais nous ne sommes pas assurés d'emblée d'être champions, comme le pensent les Argentins», a dit le capitaine de la sélection argentine de 35 ans au journal sportif argentin Olé. «C'est déjà une erreur de penser aux 8es de finale, il faut penser au premier match. Il est essentiel de partir du bon pied et de remporter les trois matches ( ndlr: de la phase de groupes)», a souligné Messi.