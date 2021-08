Football : Lionel Messi débarque à Paris, en territoire ami

L’Argentin, qui devrait disputer la prochaine saison avec le PSG, retrouvera de nombreux visages connus, comme Neymar, Di Maria et des anciens de la Masia.

Neymar, la coqueluche

Depuis que le Brésilien a quitté Barcelone en 2017, les deux hommes sont restés très proches, et les appels du pied se sont multipliés pour reformer le duo à Paris ou en Catalogne.

«Leo a été un gars très spécial pour moi à Barcelone. Au moment où j’avais le plus besoin de soutien, l’homme de l’équipe, le meilleur joueur du monde, m’a apporté son soutien», avait soufflé «Ney», très ému, dans un entretien à l’émission brésilienne Esporte Espetacular en mars 2019.

«Back together»

En juin 2019, deux années après le départ de Neymar au PSG, Messi avait confié à Fox Sports qu’il était toujours en contact avec le prodige brésilien: «On continue à parler et on a même un groupe WhatsApp, Luis (Suarez), lui et moi. Il s’appelle les Sud-Américains, les trois «Sudacas», quelque chose comme ça».