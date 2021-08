Football - Lionel Messi accueilli comme un roi à Paris

Lionel Messi sera bien, comme on s’y attendait , un joueur du PSG! Le sextuple Ballon d’or est arrivé à l’aéroport parisien du Bourget ce mardi après-midi, un peu après 15h30, avec un t-shirt «Ici, c’est Paris». Des centaines de supporters, qui avaient attendu en vain la star samedi , ont réservé un accueil royal au futur joueur du PSG, qui doit emmener le club dans une nouvelle dimension sportive et économique.

Le club parisien a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l’attaquant, comme ses six Ballons d’or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé.