Football – Lionel Messi est fâché contre les médias français

Un penalty raté, de multiples pertes de balle inhabituelles: c’est peu dire que Lionel Messi était passé à-côté de son match face au Real Madrid, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (victoire du PSG 1-0 grâce à un but tardif de Mbappé). Du coup, les médias français n’avaient pas été tendres avec lui dans leurs éditions du lendemain: L’Équipe lui avait attribué la note de 3 (sur 10), Le Parisien et Le Figaro à peine mieux (3,5).

«Ce sont des connards»

Au lendemain du choc contre le Real du 15 février dernier, son ami et ancien coéquipier Sergio Agüero avait volé au secours de Messi: «Léo a bien joué, il a cassé des lignes. Je ne dis pas cela parce que c’est un ami, mais parce qu’il a réellement bien joué. Il était bon et très actif. Mais en France, les journaux et les magazines l’ont tué. Ce sont des connards!»