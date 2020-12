Selon un rapport publié cette semaine par l’Observatoire du football CIES, l’Argentin est sur le podium des joueurs ayant passé le plus de minutes sur les terrains des cinq grands championnats d’Europe en 2020 (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie).

L’attaquant du FC Barcelone, qui cumule 4293 minutes de jeu en 2020, n’est devancé que par le défenseur de Manchester United Harry Maguire (4745) et celui de Manchester City Rúben Dias (4293).

Entre les rumeurs de son départ cet été à Manchester City et le début de saison en demi-teinte du FC Barcelone (5e de Liga avec 21 points en 13 matches), Lionel Messi vit des moments compliqués en Catalogne.

«Aujourd’hui, je vais bien»

«C’est vrai que j’ai passé un très mauvais moment cet été. Mais c’était avant. Ce qui s’est passé avant l’été, la façon dont la saison s’est terminée, le «burofax» et tout ça… Puis, j’ai un peu traîné tout ça au début de la saison», a expliqué Messi.

«Mais aujourd’hui, je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient», a conclu l’Argentin, qui sera libre de s’engager où il veut dès le 1er janvier 2021.