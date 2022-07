Football: Lionel Messi et Sergio Ramos ont failli en venir aux mains

Seize longues années d’une âpre rivalité qui avait souvent dépassé les limites de l’acceptable ne s’oublient pas du jour au lendemain. Et peut-être même jamais. Entre le Barcelonais Lionel Messi et le Madrilène Sergio Ramos il n’y aura probablement jamais plus que du respect même si les deux joueurs se côtoient désormais depuis un an au PSG.