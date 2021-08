Football : Lionel Messi fait durer le suspense

On ne sait pas encore où jouera la star argentine cette saison. Selon les médias catalans, le FC Barcelone aurait fait une dernière offre à l’Argentin. Le PSG se fera-t-il dribbler in extremis?

Et ce suspense réserve-t-il encore des rebondissements, voire un coup de théâtre? Dans la nuit de lundi à mardi, le média catalan Betevé, repris par des quotidiens sportifs espagnols, a affirmé que le Barça venait de faire une «dernière offre» au joueur. «L’Argentin et le club négocient à l’aube une offre qui arrive après les adieux», a avancé Betevé sur le compte Twitter de son émission «La Porteria», sans citer de sources.

Les supporters du PSG l’ont attendu dimanche et lundi devant l’aéroport du Bourget, et à l’entrée du Parc des Princes. Mais Messi est resté chez lui, en famille et avec son ami Luis Suarez, dans la banlieue de Barcelone. Sa tranquillité tranche avec l’effervescence des réseaux sociaux et l’impatience des fans parisiens, prêts à accueillir l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.