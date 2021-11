Ballon d’or : Lionel Messi: la preuve par sept?

L’Argentin du PSG apparaît comme le grand favori pour décrocher le Ballon d’or. À moins que Robert Lewandowski ou Karim Benzema ne brouillent les cartes… Réponse lundi, à Paris, où la cérémonie débutera à 20h30.

Après «Messix», «Messept»? Lionel Messi apparaît comme le grand favori pour se succéder à lui-même et remporter un septième Ballon d’or, lundi, au théâtre du Châtelet, à Paris (20 h 30), où seuls Robert Lewandowski et Karim Benzema semblent pouvoir empêcher cette consécration.

Lewandowski, le serial-buteur

En cas de sacre lors de ce gala, animé par l’ancien joueur Didier Drogba et la journaliste Sandy Heribert, Messi serait le second joueur du PSG à soulever le prestigieux trophée, mais le premier à le faire avec le maillot bleu et rouge. Le Libérien Georges Weah a joué la moitié de l’année 1995 à Paris, mais a été sacré sous les couleurs de l’AC Milan.

Benzema au sommet de son art

Karim Benzema aussi possède la classe et la personnalité d’un lauréat, en dépit d’une saison collective inachevée avec le Real Madrid et d’une élimination précoce avec la France à l’Euro. Sa récente condamnation à un an de prison avec sursis dans l’affaire de la «sextape», un jugement prononcé après la clôture du vote et contre lequel l’attaquant a fait appel, ne plaide pas non plus en sa faveur.