Football : Lionel Messi remporte son septième Ballon d’or

Le joueur du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Copa America avec la sélection argentine cette année, a été sacré ce lundi lors d’une cérémonie à Paris. Il devance le Polonais Robert Lewandowski et l’Italien Jorginho.

Et de sept! Messi a déjà été sacré six fois auparavant (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019) sous le maillot du Barça, qu’il a quitté en larmes cet été pour rejoindre le PSG, après 20 ans en «blaugrana». Cette fois, il a très probablement dominé le scrutin pour avoir guidé l’«Albiceleste» à son premier trophée depuis 28 ans (la Copa America), et le premier trophée majeur de «La Pulga» (La Puce) sous ce maillot, après quatre finales perdues, trois en Copa America (2007, 2015 et 2016), une en Coupe du monde (2014).