Lionel Messi, les bras tendus et les yeux fermés, rend un vibrant hommage à Diego Maradona, juste après avoir inscrit le 4-0 en faveur du FC Barcelone.

Barcelone, qui en avait grand besoin, s’est parfaitement relancé en disposant d’Osasuna (4-0), dimanche après-midi. Les Catalans, qui remontent ainsi à la 7e place provisoire du classement de la Liga, ont marqué par Martin Braithwaite (30e), Antoine Griezmann (43e), Philippe Coutinho (56e) et Lionel Messi (73e).

Un goal du génie argentin avait quelque chose d’ » obligatoire » , afin de clore la semaine qui a vu la disparition de son divin aîné, Diego Maradona. Dans la foulée de son but, Lionel Messi a donc rendu hommage à l’idole.

Avant de désigner le ciel de ses deux mains , la Pulga a retiré son maillot blaugrana pour laisser apparaître une tunique rouge et noire des Newell’s Old Boys , floquée du no10 et ayant appartenu au Pibe de Oro.