Football : Lionel Messi reviendra un jour au Barça

L’Argentin s’est livré dans un entretien avec un média catalan. Au programme, après carrière et retour à Barcelone.

Passé du FC Barcelone à Paris durant l’été, Messi a avoué que ce déménagement a été «un grand changement» dans sa vie, mais a promis qu’il retournera un jour vivre à Barcelone et qu’il reviendra un jour au Barça. «Nous allons revenir vivre à Barcelone, notre vie sera là-bas, c’est sûr. C’est ce que veut ma femme et ce que je veux moi aussi. J’ignore si ce sera directement après la fin de mon contrat avec Paris, mais on reviendra vivre à Barcelone», a assuré le génie argentin.

«J’ai fait tout mon possible pour rester. Jamais, à aucun moment, on ne m’a demandé de jouer gratuitement. On m’a demandé de baisser mon salaire de cinquante pour cent et je l’ai fait sans aucun problème. Nous étions disposés à aider davantage le club. Mon envie et celle de ma famille étaient de rester à Barcelone», a insisté Messi.