Football: Lionel Messi risque de voir sa villa à Ibiza détruite

11 millions d’euros qui pourraient être partiellement détruits en quelques coups de massue. Lionel Messi est dans l’embarras: la villa qu’il a acquise en février sur l’île d’Ibiza serait en situation irrégulière et risquerait de devoir être détruite.

L’objet du problème est explicité par la presse espagnole. Selon le Periodico de Ibiza y Formentera, la bâtisse de plus de 500 mètres carrés étant construite sur des terrains agricoles, est soumise à une réglementation stricte. Et plusieurs pièces auraient été construites dans le garage par l’ancien propriétaire. Ce qui n’était pas prévu dans le projet initial et qui a amené la mairie de Sant Josep (où se situe la maison) à ne pas accorder de permis de construire, ni de certificat d’habituation.