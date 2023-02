Football : Lionel Messi sacré meilleur joueur 2022 par la FIFA

L’Argentin a été honoré lors des Best FIFA Football Awards. Il a été préféré à Karim Benzema et à Kylian Mbappé. Un unijambiste polonais a remporté le Prix Puskas.

Lionel Messi REUTERS

Le champion du monde argentin Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur de l’année 2022 lors de la remise des Trophées «Fifa Best», lundi à Paris.

Chez les femmes, c’est l’Espagnole Alexia Putellas, Ballon d’Or en 2021 et 2022 et déjà primée par la FIFA l’an dernier, qui a été élue par un jury composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et de journalistes, un panel complété par un vote du public sur internet.

Alexia Putellas lors de la cérémonie à Paris. REUTERS

Cette année a été une année de folie

Messi (35 ans) a reçu cette distinction pour la 3e fois après 2009 et 2019, succédant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021. Le septuple Ballon d’Or, qui était en concurrence avec les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema, était le grand favori de la soirée organisée Salle Pleyel, deux mois et demi après son sacre mondial au Qatar avec l’Argentine, le seul grand titre qui manquait à son immense palmarès.

«C’est absolument merveilleux, c’est un plaisir d’être dans une telle liste aux côtés de Benzema et de Kylian qui a effectué une année immense, a déclaré sur scène l’ex-Barcelonais. C’est un honneur d’être récompensé. Cette année a été une année de folie, j’ai pu accomplir mon rêve. C’est ce qui m’est arrivé de plus beau. C’est le rêve de tout joueur.».

La superstar du PSG n’a pas été le seul Argentin à être honoré puisque son sélectionneur Lionel Scaloni et le gardien Emiliano Martinez ont également été primés, respectivement meilleur entraîneur de l’année et meilleur gardien de but. Le portier argentin n’a visiblement pas pâti de sa célébration obscène à l’issue de la finale de la Coupe du monde, au moment, déjà, de recevoir son trophée de meilleur gardien du tournoi, et de ses nombreuses provocations, notamment à l’égard de Mbappé, au cours des fêtes organisées en Argentine au retour de la sélection.

Le plus beau but

Marcin Oleksy a été décoré du Prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année. Le joueur amputé polonais, auteur d’un incroyable retourné acrobatique, a été préféré au Brésilien Richarlison et son chef d’œuvre au Mondial contre la Serbie, ainsi qu’à Dimitri Payet, marquant d’une superbe reprise de volée en Conference League face au PAOK Thessaloniki.

Les distinctions 2022 le XI masculin de l’année: Courtois – Hakimi, Van Dijk, Cancelo – De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi – Mbappé, Benzema, Haaland Le XI féminin de l’année: Endler – Bronze, Leon, Williamson, Renard – Walsh, Oberdorf, Kerr – Morgan, Mead, Putellas Meilleur footballeur: Lionel Messi (Argentine) Meilleure footballeuse: Alexia Putellas (Espagne) Meilleur entraîneur: Lionel Scaloni (Argentine) Meilleure entraîneuse: Sarina Wiegman (Angleterre) Meilleur gardien: Emiliano Martínez (Argentine) Meilleure gardienne: Mary Earps (Angleterre) Meilleurs fans: Argentins Prix Puskas (plus beau but): Marcin Oleksy (Pologne) Prix du fair-play: Luka Lochoshvili (Wolfsberger AC)