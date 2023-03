Football: Lionel Messi semble de plus en plus loin du PSG

De plus en plus froid. Quelques sifflets sont descendus des travées du Parc des Princes à l’adresse de Lionel Messi lors de cette première défaite à domicile en Ligue 1 depuis 35 matches.

Certes, ces bordées n’avaient pas l’intensité de celles contre lui et Neymar il y a un an après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid (1-0/1-3).

Christophe Galtier a rappelé que la «Pulga» pèse cette saison «18 buts et 17 passes décisives», mais ne vaut-il pas mieux rebâtir une équipe autour de Kylian Mbappé et casser la fameuse «MNM»: Messi, Neymar, Mbappé?

Messi boude l’entraînement?

«Mercredi, en milieu de séance, Leo a ressenti un gène à l’adducteur. Il a écourté la séance d’entraînement. Le lendemain, il est resté au soin avec le staff. Ensuite, il a pu enchaîner les deux dernières séances avec le groupe. Il ne s’est rien passé entre Leo et le groupe ni entre Leo et moi-même», a poursuivi le coach.

Interrogé avant la polémique sur l’hypothèse que Messi puisse être sifflé par le Parc, dix jours après le nouvel échec européen, l’entraîneur Christophe Galtier avait répondu: «Mais non! Ils n’ont aucune raison de siffler nos joueurs, ils ont donné le maximum dans cette compétition. On n’a pas été éliminé à cause d’untel ou d’untel, mais parce que le Bayern Munich est arrivé plus en forme que nous sur cette double confrontation (0-1/0-2).»