FOOTBALL - Lionel Messi serait sur le point de prolonger au Barça jusqu’en 2026

Lionel Messi, qui n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin à minuit, devrait poursuivre sa carrière sous le maillot blaugrana. C’est en tout cas ce qu’ont conjointement annoncé trois quotidiens catalans mercredi matin. Selon L’Esportiu de Catalunya, Sport et Mundo Deportivo, la vedette argentine de 34 ans serait sur le point de signer une nouvelle entente avec son club de toujours, et ce jusqu’en… juin 2026!