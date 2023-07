Football: Lionel Messi va faire des courses et c'est directement le buzz

Lionel Messi a atterri mardi dernier en Floride. La signature officielle de son contrat avec l'Inter Miami est prévue pour cette fin de semaine et l'Argentin a repris l'entraînement avec sa nouvelle formation, bien mal en point au classement de la Major League Soccer. «La Pulga» semble déjà avoir pris ses marques dans un coin des USA qu'il connaissait déjà bien et où il s'est offert un petit appartement à 7 millions de francs récemment.

Pour remplir son frigo, le collectionneur de Ballons d'Or est comme vous et moi: il va au supermarché. Sauf que quand c'est l'idole de tout un peuple - et même d'une bonne partie du monde entier - qui se retrouve comme Monsieur tout le monde derrière un caddie, les réseaux sociaux et les médias s'enflamment. L’histoire ne dit toutefois pas sur quelle marque de chips il a misé.