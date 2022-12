Coupe du monde: l'admiration des stars vouée à Lionel Messi

Kobe Bryant, décédé en 2020, disait de Messi en 2016: «Ronaldinho… je discutais avec lui et il me dit: "Kobe, écoute, je vais te présenter le gars qui sera le plus grand joueur de tous les temps". J’ai dit: "Mais c’est toi, le meilleur!»Il me dit: "Non, non. Ce gamin ici sera le meilleur". Ce gamin, c’était Lionel Messi, qui n’avait que 17 ans.»