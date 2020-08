Apple

L’iPhone 12 serait lancé en octobre, mais pas le Pro

Un célèbre leaker a partagé les dates supposées de présentation des prochains smartphones d’Apple.

On savait déjà que le lancement des nouveaux iPhone serait retardé de quelques semaines cette année en raison de la crise sanitaire et économique dues au coronavirus. Le célèbre leaker Jon Prosser vient jeudi d’apporter quelques précisions en annonçant les dates supposées de présentation et de commercialisation via son compte Twitter.