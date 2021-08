Apple : L’iPhone 13 pourrait se connecter aux satellites

Selon l’analyste star Ming-Chi Kuo, le prochain smartphone d’Apple serait en mesure de passer et recevoir des appels même sans couverture cellulaire.

L’iPhone pourrait ainsi être capable de passer et recevoir des appels, mais aussi de transférer des messages, via satellite, grâce à la technologie LEO (Low Earth Orbite, en anglais), à savoir le réseau de communication satellite en orbite terrestre basse (jusqu’à 2000 km d’altitude) qu’utilise notamment la constellation de satellites Starlink appartenant à la société d’Elon Musk SpaceX, rapporte MacRumors . L’appareil serait équipé d’une puce Qualcomm X60 modifiée pour permettre à l’iPhone 13 de bénéficier d’une connexion dans les zones non couvertes par le réseau mobile 3G, 4G ou 5G.

Selon l’analyste, la société de communication par satellite Globalstar est «la plus susceptible de coopérer avec Apple en matière de technologie et de couverture de service». Ming-Chi Kuo ne précise pas si seuls les services d’Apple, comme FaceTime, seraient concernés par cette technologie ou si elle serait aussi ouverte aux apps tierces. Pas d’informations non plus sur les frais supplémentaires qu’elle pourrait engendrer pour les utilisateurs.