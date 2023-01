Mobile : L’iPhone 14 confond encore accident de voiture et chute à ski

La mise à jour iOS 16.1.2 et la successive 16.2 du système mobile d’Apple étaient censées apporter des «optimisations de la détection des accidents sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro». Malgré cette promesse, les faux appels d’urgence continuent de surcharger les secours inutilement, en particulier à proximité de stations de ski aux États-Unis, rapporte le «New York Post». Activée par défaut sur les derniers modèles de smartphones de la Pomme, la nouvelle fonctionnalité a pour but d’appeler automatiquement les secours au bout de 20 secondes lorsqu’il détecte que son possesseur a subi un grave accident à bord d’un véhicule. Mais, apparemment encore trop sensible, le système s’appuyant sur divers capteurs, comme l’accéléromètre, le gyroscope ou encore le baromètre, a tendance à se déclencher aussi trop souvent lors de simples chutes à ski sans conséquences.