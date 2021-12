Apple : L’iPhone 14 Pro abandonnerait la fameuse encoche

Apple miserait sur un poinçon semblable à ceux des smartphones Android sur ses prochains smartphones haut de gamme.

Alors qu’elle vient de faire son apparition sur l’écran des derniers ordinateurs portables MacBook Pro de la marque à la pomme, l’encoche pourrait déserter les prochains iPhone de 2022. Apparu avec le modèle X (prononcez «10») en 2017, ce fameux «notch» intègre entre autres les capteurs du système de reconnaissance faciale Face ID sur la partie supérieure de l’écran. Il a légèrement rétréci sur les derniers modèles d’ iPhone 13 pour finalement totalement disparaître sur les futurs iPhone 14. Du moins sur les modèles haut de gamme, à savoir les déclinaisons Pro et Pro Max, si l’on en croit les dernières indiscrétions. Le modèle standard (le mini serait abandonné) continuerait en effet à intégrer l’encoche habituelle.

Selon les informations du site coréen The Elec, Apple aurait l’intention d’adopter une encoche de type poinçon, c’est-à-dire un simple trou au centre de la partie supérieure de l’écran de l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Elle intégrerait la caméra avant, tandis que le reste des composants pour la technologie Face ID serait placé derrière l’écran. La fabrication de ces nouvelles dalles de type OLED (6,06 et 6,7 pouces) aurait été confiée à la division Samsung Display de son grand concurrent.