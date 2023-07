Téléphonie mobile: L’iPhone est indétrônable dans le coeur des Suisses, Samsung progresse

Les téléphones d’Apple et de Samsung sont de loin les plus utilisés en Suisse.

Les perdantes sont les marques chinoises Huawei (8%) et Xiaomi (6%). Le finlandais Nokia ne représente plus que 3% du marché. Tout au fond du classement, on trouve Motorola, Google Pixel et LG. Le fait que l’addition des pourcentages dépasse 100% est lié au fait que certaines personnes peuvent utiliser plusieurs téléphones à la fois. La préférence écrasante pour Apple et Samsung (86% au total) s’explique par le pouvoir d’achat élevé dont disposent les Suisses, selon moneyland.

Les consommateurs suisses ont tendance à s’acheter les modèles les plus chers et c’est précisément Apple et Samsung qui les proposent. Le sondage ne révèle pas de préférences différentes entre Romands et Alémaniques. Par contre, les femmes (48%) ont tendance à davantage se fier aux iPhone que les hommes (44%) alors que ces derniers sont légèrement plus, 41%, à apprécier Samsung que la gente féminine (39%). Les jeunes de 18 à 25 ans roulent clairement pour la marque américaine (66%) alors que la tendance s’inverse pour les Samsung, plus appréciés des 50-74 ans.