Apple : L’iPhone pourrait bientôt détecter les accidents de voiture

Le smartphone et la montre connectée d’Apple appelleraient bientôt automatiquement les secours en cas d’accident de la route.

Dans les options de l’Apple Watch figure déjà la fonctionnalité de détection des chutes et d’appel automatique des secours. Visant principalement les personnes âgées, celle-ci pourrait bientôt être rejointe par une nouveauté ciblant un plus grand nombre de personnes: les automobilistes. Selon le «Wall Street Journal», Apple envisage de doter l’iPhone et la montre connectée d’Apple d’un système de détection d’accident de voiture.