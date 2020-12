Apple : L’iPhone se décharge plus vite? La faute à iOS 14.2

La dernière mise à jour du système mobile semble causer des problèmes d’autonomie sur d’anciens modèles d’iPhone.

Les mises à jour apportent leurs lots de correctifs et de nouvelles fonctionnalités, mais parfois aussi de nouveaux bugs. Cela semble être le cas pour iOS 14.2. Déployée au début du mois, cette nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple a activé les appels FaceTime avec une définition HD de 1080p, réservée jusqu’ici aux iPhone 12 et 12 Pro et que les modèles précédents pourront utiliser en wi-fi, et inauguré de nouveaux émojis et fonds d’écran.