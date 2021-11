Dans 10 ans – L’iPhone serait remplacé par des lunettes connectées

Selon lui, ce casque AR/VR ne fonctionnerait pas comme un accessoire dépendant d’un iPhone, comme certains le spéculent, mais comme un produit autonome. Cela serait plus propice à sa croissance, selon lui. «Un casque AR qui fonctionne de manière indépendante signifie qu’il aura son propre écosystème et offrira l’expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible», explique-t-il.