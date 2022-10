Bagdad: L’Irak a un nouveau président, après un an d’impasse

Ancien ministre, ingénieur hydraulique de 78 ans versé dans les questions environnementales, le Kurde Abdel Latif Rachid est devenu le nouveau président de la république d’Irak, jeudi. Candidat de compromis pour un pays polarisé, il a vu sa candidature resurgir à la dernière minute, les factions pro-Iran qui dominent le Parlement cherchant à accélérer le calendrier politique pour former un gouvernement. Le nouveau président doit d’ailleurs désigner un Premier ministre, chiite selon la tradition, et qui sera choisi par le principal bloc parlementaire.

Illustrant les tensions, neuf roquettes de type Katioucha se sont abattues sur la Zone verte, secteur abritant le Parlement et autres institutions gouvernementales et ambassades. Un projectile est tombé près de l’Assemblée. Ces tirs n’ont pas été revendiqués. Ils ont fait 10 blessées, dont six membres des forces de l’ordre ou des gardes assurant la sécurité des députés, selon un responsable. Quatre civils ont été blessés par une roquette tombée sur un quartier limitrophe de la Zone verte. «De telles attaques sapent la démocratie et piègent l’Irak dans un cycle de violence perpétuel», a déploré l’ambassadrice américaine à Bagdad Alina L. Romanowski.