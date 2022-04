énergie : L’Iran a déménagé un atelier pour sa filière nucléaire

L’Agence internationale de l’énergie atomique a été informée de la mise en service d’un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses, à Natanz.

Les machines qu’il abritait ont été transférées à Natanz, et «le 13 avril, l’Iran a informé l’Agence qu’elles commenceraient à fonctionner le même jour», selon un rapport de l’AIEA. L’instance onusienne basée à Vienne (Autriche) et chargée de contrôler le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, «a installé des caméras de surveillance» sur le site et «enlevé les scellés», explique son directeur général, Rafael Grossi.