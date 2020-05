Venezuela

L’Iran a envoyé cinq pétroliers à Caracas

S’il fait face à l’hostilité ouverte de son voisin américain, le Venezuela a pu compter sur le soutien de Téhéran pour remédier à la pénurie de pétrole.

«Nous sommes prêts à tout et à tout moment», a déclaré Nicolas Maduro dans une allocution sur la chaîne de télévision gouvernementale, remerciant son allié iranien pour son soutien face à l’hostilité ouverte de Washington.

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, a souligné que Caracas prendrait des mesures militaires pour protéger l’arrivée prochaine des tankers iraniens et de leur cargaison d’essence et d’autres produits pétroliers.

«Ces navires, lorsqu’ils entreront dans notre zone économique exclusive, seront escortés par des navires et des avions des forces armées» vénézuéliennes, a déclaré le ministre à la télévision.

Selon des informations de presse, cinq pétroliers ont quitté l’Iran ces derniers jours et font route vers les Caraïbes vénézuéliennes. Les États-Unis ont annoncé début avril une plus grande surveillance du crime organisé dans cette région, y déployant entre autres des navires de combat.

Avertissement iranien

Une action de ce genre serait «illégale et (constituerait) une forme de piraterie», et les États-Unis seraient responsables «des conséquences» qui s’en suivraient, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

L’agence de presse iranienne Fars, proche des ultraconservateurs, a affirmé samedi disposer d’informations faisant état du déploiement de quatre navires de guerre américains dans les Caraïbes pour «une possible confrontation avec les pétroliers iraniens».

Les tensions constantes entre Washington et Caracas se sont encore accrues après l’incursion maritime manquée des 3 et 4 mars que les autorités vénézuéliennes décrivent comme une tentative de renversement de Nicolas Maduro fomentée par les États-Unis.

Washington, qui qualifie le président Maduro de «dictateur» et souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur les exportations de brut du Venezuela et de l’Iran, ainsi qu’à l’encontre de nombreux responsables gouvernementaux et militaires des deux pays.