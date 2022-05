Energie nucléaire: L’Iran accumulerait toujours plus d’uranium enrichi

Énergie nucléaire : L’Iran accumulerait toujours plus d’uranium enrichi

Pour l’Agence de l’énergie nucléaire, Téhéran a des stocks d’uranium enrichi dépassant plus de 18 fois la limite autorisée et se rapproche de la quantité nécessaire pour une bombe atomique.

Ces derniers mois, l’Iran a continué à accumuler de l’uranium enrichi, selon des estimations fournies, lundi, par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et se rapproche de la quantité nécessaire à la confection d’une bombe atomique. Les stocks dépassent désormais de plus de 18 fois la limite autorisée par l’accord international de 2015, que les grandes puissances tentent depuis plus d’un an de ranimer, en vain pour l’instant.