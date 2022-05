infiltration : L’Iran accuse deux «Européens» de déstabiliser le pays

Le gouvernement a annoncé mercredi, l’arrestation de deux personnes chargées de favoriser la contestation sociale.

«Deux Européens, qui étaient entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société, ont été identifiés et arrêtés», a déclaré le ministère des Renseignements, dans un communiqué officiel, sans préciser la date des arrestations, ni où elles ont eu lieu. Les détenus sont accusés d’être des «agents» de renseignements «expérimentés» et «citoyens d’un pays européen», a-t-il ajouté. Ils sont soupçonnés d’avoir tenté de se rapprocher de syndicats iraniens, notamment celui des enseignants, a encore affirmé le ministère.